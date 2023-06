Grande Fratello Vip, ex finalista rompe il silenzio su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: "Sanno quello che fanno"

Gossip TV

Sofia Giaele De Donà commenta la discussa storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nata al Gf Vip.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica per la loro situazione sentimentale. A dire la sua sulla coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip ci ha pensato la finalista della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Sofia Giaele De Donà.

Giaele De Donà e le parole sugli Oriele

Sofia Giaele De Donà ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Non solo. Interpellata dalla giornalista sul tanto discusso rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che sta tenendo banco in questi giorni sui social, la finalista della settima edizione del reality show ha dichiarato:

Del rapporto di Daniele e Oriana non mi va di parlare, sono entrambi miei amici e, proprio per questo, ho deciso di starmene fuori. Se hanno preso questa decisione avranno avuto le loro ragioni. Sono grandi e intelligenti, sanno quello che fanno.

A proposito di Oriana, Giaele ha confessato di aver continuato ad avere un bellissimo rapporto di amicizia anche fuori dalla Casa del Gf Vip sia con lei che con Micol Incorvaia:

Con Oriana e Micol anche fuori dalla Casa ho continuato ad avere un rapporto bellissimo, vero e speciale, che si sta sempre più consolidando. Ho fatto bene a legarmi a loro in Casa, non mi hanno davvero mai deluso. Da quando siamo uscite ci vediamo sempre, ci sentiamo tutti i giorni e abbiamo anche iniziato a lavorare assieme facendo una nostra capsule collection con un brand di borse riconosciuto italiano. Abbiamo diversi progetti in futuro che ci piacerebbe realizzare, ma, sempre per scaramanzia, non voglio dire nulla.

