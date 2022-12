Grande Fratello Vip, ex concorrenti in rivolta contro Dana Saber: "Sbattetela fuori subito"

Gossip TV

La modella italo-marocchina, tra le new entry del Grande Fratello Vip, continua ad alimentare polemiche dentro e fuori la Casa.

Gf Vip, tre ex gieffine contro Dana Saber

All'interno del grande loft di Cinecittà, la Saber è riuscita a litigare in pochi giorni con diverse coinquiline tra cui Milena Miconi, Patrizia Rossetti, Nicole Murgia e Oriana Marzoli. Oltre alle sue compagne d'avventura anche i telespettatori si sono indignati per alcune sue scioccanti dichiarazioni in riferimento a Vladimir Putin.

Anche alcune note ex gieffine hanno commentato gli atteggiamenti della modella, facendo presente che la concorrente dovrebbe essere "sbattuta fuori immediatamente"

La prima ad esprimersi a riguardo, è stata l’opinionista Patrizia Pellegrino che ha commentato un articolo su Dana con queste parole:

"Ma come si permette questa di dire queste cose? È una fuori di testa. Sbattetela fuori subito."

Anche Manila Nazzaro, tra le ex protagoniste della scorsa edizione del reality, ha dichiarato:

"Personaggi così, in tv, non dovrebbero avere spazio. E invece. Ma che ne sa di Milena? Come si permette di dire cose così gravi su una persona che neanche conosce? Detto poi da una che vede Putin il suo uomo ideale. Questo già basterebbe per cacciarla da lì."

Cristina Quaranta, infine, ha commentato così su Twitter:

"Ringrazio di cuore chi mi ha voluto fuori dalla casa…Mi avete evitato il carcere a vita."

