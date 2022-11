Grande Fratello Vip, ex concorrente della casa minacciato sui social

Gossip TV

Dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci è stato preso di mira sui social e ha ricevuto minacce molto pesanti. Ecco cosa è successo.

Aveva fatto molto discutere la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, a causa del coinvolgimento nel caso Marco Bellavia. Tuttavia, ora sembra che anche Giovanni Ciacci non stia passando un momento sereno. Il noto stylist ha, infatti, pubblicato sui suoi profili una risposta ad alcuni commenti e minacce giunte a lui.

Minacce di morte per Giovanni Ciacci

Nella casa del GFVip si era fatto conoscere negativamente per la situazione di Marco Bellavia, tanto che un televoto flash lo aveva costretto ad abbandonare la casa. Nonostante, una volta fuori, si fosse scusato con Bellavia per il suo comportamento inaccettabile, per Giovanni Ciacci la situazione non è migliorata e, anzi, c'è chi ancora si scaglia contro di lui.

Oggi, l'ex concorrente ha deciso di rendere pubblici sul suo profilo Instagram alcuni degli insulti e delle minacce, anche molto pesanti che gli sono state rivolte. Non parliamo di commenti ironici o battute di dubbio gusto, a cui sicuramente gli influencer sono abituati - vedi Ludovica Valli e il money shaming che le è stato rivolto - ma di parole molto pericolose e che hanno spinto Ciacci a pubblicare un annuncio e dichiarare che si rivolgerà alla polizia postale.

Ripetiamo, non si è trattato di innocui commenti da leoni da tastiera, ma di parole crude e che hanno fatto preoccupare lo stylist. Per contrastare questi attacchi, Giovanni Ciacci ha dichiarato:

"Questo è uno dei tanti commenti che mi arrivano, sappiate che verreti tutti denunciati alla polizia postale...ora mi diverto io...poveretti. Come mi divertirò domani dalla polizia postale. Prima insultano...poi spariscono...per fortuna che la polizia postale rintraccia tutti gli account, anche quelli falsi...poveretti"