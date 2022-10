Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi travolta dall'odio social: "Insulti e minacce di morte, mia madre è finita in ospedale

Gossip TV

Elenoire Ferruzzi, dopo l'eliminazione al Grande Fratello Vip, è stata presa di mira dagli hater.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, è stata eliminata Elenoire Ferruzzi, in seguito ad un televoto flash aperto per punire la showgirl di alcune esternazioni rivolte a Nikita Pelizon. La Ferruzzi ha più volte parlato della modella facendo presente che avesse il malocchio e portasse sfortuna. A peggiore le cose, è stato un gesto della 46enne varesina che ha sputato per terra all'arrivo della Pelizon, anche se, la showgirl, ha più volte fatto presente che il gesto non era rivolto a lei.

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi: "insulti e minacce di morte anche alla mia famiglia"

Tornata sui social dopo l'eliminazione, la Ferruzzi ha dedicato un post a Daniele Dal Moro suscitando una pioggia di critiche. Molti affezionati del programma, non hanno perdonato all'ex gieffina di non aver chiesto scusa per i suoi comportamenti ma anzi, alla prima occasione di poterlo fare, ha preferito dedicare i suoi pensieri a Daniele.

Poco fa, esausta dei continui attacchi, la Ferruzzi ha pubblicato uno sfogo nel quale ha fatto presente di aver ricevuto anche minacce di morte e insulti che hanno coinvolto anche la sua famiglia.

"Dalla mia uscita dalla casa del Gf sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti, Rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi, che Siete lo specchio di un Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio, Quindi quale sarebbe la differenza?", ha scritto Elenoire su Instagram.

Se alcuni utenti hanno dimostrato immediata solidarietà, altri non hanno dimostrato la stessa comprensione, ritenendo gli insulti e le critiche ricevute una conseguenza normale in seguito alla gravità dei suoi comportamenti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.