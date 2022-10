Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi torna sui social: il post per Daniele Dal Moro attira critiche feroci

Gossip TV

Elenoire Ferruzzi, eliminata nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, è tornata sui social con un post e una dedica speciale a Daniele Dal Moro suscitando le ire del web.

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi e dedica speciale al suo Daniele ma è pioggia di critiche

La showgirl varesina, ha dovuto dire addio al reality show nel corso dell'ultimo appuntamento andato in onda giovedì 27 ottobre, in seguito ad un televoto flash aperto nel corso della diretta. Un provvedimento preso dal Gf a causa di alcune sue ripetute esternazioni nei confronti di Nikita Pelizon e un gesto molto criticato nel confronti della modella. La Ferruzzi ha più volte affermato che Nikita portasse sfortuna facendo rifermento al fatto che avesse un malocchio. La 46enne originaria di Varese, nei giorni scorsi, si è resa anche protagonista di un brutto gesto nei confronti della gieffina, quando, dopo il suo passaggio, ha sputato per terra (sulla vicenda in questione, Elenoire si è più volte giustificata affermando che lo sputo non fosse rivolto alla ragazza).

Tornata sui social dopo la sua eliminazione, la Ferruzzi ha condiviso uno scatto accanto a Daniele Dal Moro accompagnato dalla frase: "Il Il mio GF sei tu, mi manchi”. Nessun riferimento a Nikita o tanto meno scuse nei confronti della gieffina, il primo pensiero della Ferruzzi è stato quello per Daniele e il suo post ha attirato subito feroci critiche.

Oltre a non aver espresso rammarico o dispiacere per le sue affermazioni che le hanno di fatto costato un'eliminazione, alla showgirl è stato fatto notare anche con toni particolarmente dispregiativi di legarsi agli uomini senza che loro manifestino alcun interesse nei suoi confronti e vivendo anche molto malamente i loro rifiuti (al Gf Vip, Elenoire si era infatti invaghita inizialmente anche di Luca Salatino).

"Tu non stai bene", si legge sul post dell'ex gieffina,"Ti sei fatta troppi film mentali" ,"Fai paura sei una protagonista di io e la mia ossessione" e ancora: "Pensi davvero che lui possa essere interessato? Hai fatto solo figuracce! Basta!"

