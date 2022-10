Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi sbotta: "Anche altri hanno attaccato Marco Bellavia"

Gossip TV

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi contro i provvedimenti presi dalla produzione del Grande Fratello Vip.

Manca poco alla nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera giovedì 6 ottobre 2022 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà Elenoire Ferruzzi si è lasciata andare a uno sfogo contro la produzione del programma, rea di aver preso provvedimenti nei confronti solo di alcuni concorrenti.

Elenoire Ferruzzi contro il Gf Vip per il caso Bellavia

Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro la produzione del Grande Fratello Vip. Il motivo? La decisione di punire solo alcuni concorrenti della settima edizione per quanto accaduto con Marco Bellavia. Se Ginevra Lamborghini è stata squalificata, Giovanni Ciacci eliminato, Gegia, Elenoire e Patrizia Rossetti sono andate al televoto flash, gli altri hanno ricevuto un trattamento diverso.

Come riporta Biccy, parlando con Patrizia, che subito dopo l'ultima diretta del Gf Vip ha minacciato di abbandonare la Casa di Cinecittà, Elenoire si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha dichiarato: "Giovanni, Gegia, io e te. Anche altri hanno detto cose contro di lui, però hanno preso le nostre". Dichiarazioni che, siamo sicuri, non passeranno inosservate ad Alfonso Signorini.

A proposito del caso Bellavia, le ultime indiscrezioni parlano del ritorno in studio dell'ex concorrente. A svelare qualche succulenta anticipazione è stata Federica Panicucci a Mattino Cinque: "Marco Bellavia stasera romperà il silenzio. Questa sera parlerà ad Alfonso Signorini al Gf Vip in prima serata su Canale 5. Ci saranno delle rivelazioni clamorose quindi mi raccomando tutti sintonizzati".

