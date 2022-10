Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre più intimi: "Questo gioco è una tortura"

Gossip TV

Cresce l'intesa nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

La forte complicià nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è sempre più evidente. A poche ore dalla nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera su Canale 5, i due giovani concorrenti si sono lasciati andare a delle confessioni inaspettate che stanno facendo sognare tutti i loro fan.

Edoardo Donnamaria si sbilancia con Antonella Fiordelisi al Gf Vip

Feeling alle stelle tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nonostante quest'ultimo, durante l'ultima festa organizzata nella Casa del Grande Fratello Vip, abbia deciso di baciare Alberto De Pisis, è ormai evidente a tutti il suo interesse per l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Nelle ultime ore, il volto di Forum ha infatti lasciato intendere che la loro conoscenza sta diventando alquanto "pericolosa".

"Stai soffrendo? Come godo. […] Magari tu mi potresti rovinare, psicologicamente" ha dichiarato la Fiordelisi stuzzicando Donnamaria che, senza troppi giri di parole, ha ammesso di trovarsi in difficoltà: "Mi fai diventare scemo […] Invece te a me no, mica mi stai facendo diventare scemo. Questo gioco è una tortura". I due concorrenti della settima edizione del Gf Vip riusciranno a lasciarsi andare?

Intanto, Edoardo ha parlato del suo avvicinamento ad Antonella al suo amico Daniele Dal Moro. "L’unica cosa per cui potrei andare fuori di testa se me mandano dentro un altro e comincia a fare la scema con un altro. Potrei rosicare parecchio" ha ammesso Donnamaria. Cosa succederà? Alfonso Signorini deciderà di mettere altra carne al fuoco decidendo di mandare dentro la Casa un nuovo concorrente per la Fiordelisi? Staremo a vedere.

