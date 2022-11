Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli fanno pace e lui ammette: "Mi ero illuso...Mi piacevi"

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip, arriva il chiarimento tra Edoardo e Oriana e lui ammette di avere un debole anche per la venezuelana.

Dopo liti e offese varie, è arrivata la pace tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli che oggi si sono confrontati faccia a faccia chiarendosi e mettendo un punto alle recenti questioni che hanno decisamente acceso gli animi dei due gieffini.

Gf Vip, Edoardo Tavassi a Oriana Marzoli: "Mi piacevi, mi ero illuso.."

Ma dietro all'avversione del romano, ci sarebbe stato persino un velato interesse nei confronti dell'argentina.

"A me non mi stai sul cazz* da non scherzare con te, che devo fare? Io ho visto cose che non mi sono piaciute… tu hai detto che sono pazzo e che cerco le donne. Vabbè tutte cazz*te, io là mi innervosisco. Però poi mi passa subito tutto. Non ce l’ho con te, non mi stai sulle palle. Mi sarebbe piaciuto all’inizio, siccome tu come ragazza…"

"Mi hanno spiegato che te la sei presa con me per lo scherzo che ho fatto, che ti ha dato fastidio, non è stata un’idea mia", ha replicato Oriana riferendosi ad un scherzo architettato insieme a Patrizia Rossetti.

A quel punto l'ex naufrago ha rivelato che inizialmente era persino attratto esteticamente da lei:

"Io mi sono illuso perché a me piacevi. Esteticamente mi piacevi, mi hai spezzato il cuore… ci sono rimasto male."

Quale sarà la donna giusta per Tavassi? Il romano ha lanciato il sasso un po' con tutte le sue compagne d'avventura e anche fuori dalla Casa ha lanciato chiari messaggi nei confronti delle sue donne ideali (come nel caso di Soleil Sorge e Taylor Mega che ieri ha avuto modo di incontrare fuori dalla Casa dando vita ai suoi soliti siparietti di corteggiamento serrato).

