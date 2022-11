Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ci prova con Micol Incorvaia: si avvicina per baciarla e lei…

Gossip TV

Edoardo Tavassi cotto di Micol Incorvaia? Nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe star nascendo una nuova coppia.

Edoardo Tavassi ha varcato la porta rossa di Cinecittà con il cuore libero e la mente pronta a innamorarsi ancora. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip ha notato immediatamente Micol Incorvaia, e sembra che nella notte abbia finalmente provato a baciarla! Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi prova a baciare Micol Incorvaia

Dopo l’esperienza in Honduras come concorrente de L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha conquistato un posto speciale nel pubblico di Canale 5, che si è affezionato all’ironia del romano ed è stato molto felice di vederlo nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Edoardo, infatti, è uno dei nuovi concorrenti voluti da Alfonso Signorini per movimentare le dinamiche della Casa più spiata d’Italia, e sembra che ci stia riuscendo con il suo grande amore per donne.

Tavassi sembra essere in cerca della sua dolce metà e, dopo aver puntato la frizzante Oriana Marzoli, ha cambiato idea ammettendo il suo interesse per Micol Incorvaia. La giovane siciliana è stata accolta da un mare di polemiche create da Antonella Fiordelisi, gelosissima del rapporto intrattenuto con Edoardo Donnamaria prima del Gf Vip, ma ora sembra essersi ambientata e di certo non teme le piazzate della schermitrice. Edoardo si è confidato con Daniele Dal Moro sui propri sentimenti, ammettendo:

“Tra Micol e Oriana, c’è più possibilità che io mi possa innamorare di una Micol che di una Oriana. Perché c’ho mille cose in comune con Micol. Con l’altra no. Però ci sono tanti aspetti da vedere per parlare d’amore. Mi deve piacere esteticamente e caratterialmente, mi deve far ridere, mi deve far stare bene, non deve mai rendere il rapporto monotono […] Con lei sto bene che ve devo dì? Così per il poco che la conosco vedo molte caratteristiche che mi piacciono, poi vedremo con il tempo nei prossimi giorni”, riporta Biccy.

E così, poche ore dopo questa confessione, Edoardo ha provato a baciare Micol e il popolo di Twitter è impazzito. Stando alla segnalazione dei fan del Gf Vip, infatti, il romani si sarebbe avvicinato al volto di Micol per costatare se si sarebbe o meno spostata in caso di tentativo di bacio, e lei è rimasta al suo posto attendendo. È nata una nuova coppia ufficiale?

lui ha provato a baciarla per vedere se si sarebbe spostata



e SPOILER: lei non si è mossa di una virgola e avrebbe ricambiato #incorvassi pic.twitter.com/nrKvdHjDeY — Asia💐 (@aeturnuz) November 13, 2022

