Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi affronta George Ciupilan: "Sei permaloso"

Piccolo diverbio nella Casa del Gf Vip tra i due concorrenti della settima edizione.

Edoardo Tavassi è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati e apprezzati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il fratello di Guendalina sembra avere un'idea molto chiara su molti suoi compagni di avventura e nel cuore della notte ne ha parlato con Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Edoardo Tavassi e George Ciupilan a confronto

Tensione al Grande Fratello Vip tra Edoardo Tavassi e George Ciupilan. Tutto è nato da una battuta fatta dal simpatico concorrente romano sul comportamento del giovane influencer. "George non può dire niente, tanto è abituato" ha dichiarato Edoardo riferendosi all’ormai noto modo di essere di George, sempre silenzioso.

Battuta, però, che ha infastidito e non poco Ciupilan: "Vedi questa è una cosa che mi dà fastidio, tu continui...non è che me la prendo ogni volta però hai sempre quella battuta lì". "Ognuno di voi ha una caratteristica. È il tuo carattere che non accetta le battute, tu sei permaloso punto. Tu lo sei. Posso mai essere cattivo con quella battuta..." ha prontamente replicato Tavassi.

Edoardo è convinto che nella Casa del Gf Vip nessuno è davvero interessato ad ascoltare le storie altrui e in molti preferiscono sfruttare ogni occasione per parlare di sé. Proprio per questo motivo, il fratello di Guendalina Tavassi ha deciso di fare un gioco e invitare sia Micol che Giaele a prendere appunti sul numero di domande che ricevono da parte degli altri Vipponi.

