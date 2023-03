Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria, dopo la squalifica: "Sono frastornato"

Gossip TV

La reazione di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica nel corso della 40esima puntata del Gf Vip.

Durante la 40esima puntata del Gf Vip, Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal reality, dopo una serie di avvertimenti e soprattutto dopo la direzione che sta prendendo il programma che ha deciso la linea dura nei confronti di alcuni ripetuti comportamenti giudicati aggressivi o volgari.

Gf Vip, le prime parole di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica: "Sono frastornato, ho dormito tre ore"

Il giovane volto di Forum, era stato già informato più volte anche dal conduttore stesso - come ha informato Signorini nel corso della puntata di ieri - di moderare i toni ma nel corso della settimana ha nuovamente avuto alcuni gesti di stizza e comportamenti aggressivi nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Donnamaria è stato chiamato da Signorini nella stanza superled e successivamente messo al corrente del provvedimento nei suoi confronti. Edoardo è apparso molto dispiaciuto e provato dalla decisione e secondo quanto è stato rivelato da Amedeo Venza anche dopo essere uscito dalla Casa era molto scosso.

"Ieri sera, Edoardo Donnamaria appena uscito dal programma non ha voluto incontrare nessuno. C'erano i suoi familiari ad aspettarlo fuori e lo hanno portato a casa. Era scosso e frastornato" si legge sulle Ig stories di Venza.

Edoardo, a differenza di altri concorrenti squalificati, non è stato accolto in studio come invece è accaduto mesi fa per Ginevra Lamborghini che è stata accolta da Alfonso Signorini e dal pubblico dopo la squalifica a causa di alcune discusse dichiarazioni nei confronti di Marco Bellavia. Anche qui, forse, si è scelta una strada diversa e in linea con ciò che accadeva anni fa. Non era infatti consentito tornare in studio dopo aver subito un provvedimento del genere.

Questa mattina, Donnamaria ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel corso di una diretta radiofonica su RTL 102.5.

"Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane. Ieri sera sono stato con i miei genitori ed ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello."

Parlando del rapporto con Antonella Fiordelisi, Edoardo ha dichiarato:

"Sono invitati tutti voi al mio matrimonio, tranne Charlie Gnocchi. (scherzando). Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale. Ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male.

