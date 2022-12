Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: "Sei troppo viziata, non fare la vittima con me"

Gossip TV

Non c'è pace al Grande Fratello Vip per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Non c'è pace per Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi resa protagonista di un'accesa lite con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la giovane concorrente della settima edizione del reality show ha litigato anche con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria sbotta contro Antonella Fiordelisi al Gf Vip

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Il motivo? Sebbene l’abbia difesa durante la lite, una volta messe le cose in chiaro il concorrente romano ha deciso di lasciarsi la questione alle spalle e trascorrere la serata insieme a Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Un comportamento che non è per niente piaciuto alla sua fidanzata:

Hai finito di parlare con quelle persone? A me non piace come ti stai comportando...Sai tutto quello che è successo oggi, sai le cattiverie che hanno detto su di me e stai quattro ore con loro? Quando la tua ragazza ha un problema stai con i suoi nemici tutto il giorno...Non è carino che stai con quelle persone...Complimenti.

Dichiarazioni che hanno infastidito e non poco Donnamaria:

Se io dovessi evitare tutte le persone con cui litighi dovrei stare solo con te, Daniele e Luca Onestini. Sto con le persone che mi fanno divertire. Io con le persone se ci litigo poi ci parlo e ci chiarisco, non mi interessa fare la faida con le persone. Ti ho difesa tutto il giorno, non accetti una critica. Se non ti sta bene, fatti il tuo percorso da sola. Ma non venire a fare la vittima con me che sono l’unica persona che ti ha sempre difeso qua dentro...

