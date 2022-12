Grande Fratello Vip, Nicole Murgia dalla parte di Edoardo Tavassi: "La battuta di Antonella è stata fuori luogo"

Gossip TV

Nicole Murgia commenta lo scontro tra Antonella Fiordelisi e gli Incorvassi e prende le difese di Edoardo Tavassi.

La lite scoppiata al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ha stravolto gli equilibri nella Casa. A commentare lo scontro è arrivata anche Nicole Murgia che, parlando con Edoardo Donnamaria, ha preso apertamente le difese del simpatico concorrente romano.

Lite al Gf Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi: parla Nicole Murgia

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutto è nato quando Antonella Fiordelisi ha commentato il bacio sotto il vischio tra Micol Incorvaia e Davide Donadei lasciandosi andare a delle pesanti insinuazioni che hanno provocato la reazione immediata della diretta interessata e di Edoardo Tavassi.

Nel giro di poco la situazione è degenerata con Tavassi che si è scagliato furioso contro la Fiordelisi accusandola di essere falsa e stratega. A commentare il duro confronto al Gf Vip ci ha pensato Nicole Murgia che, dopo aver assistito alla scena, si è confrontata con Edoardo Donnamaria:

Edoardo non la reputa trasparente ad Antonella. È quello il problema. Lui vede la malizia in quello che dice Antonella. Se la battuta arriva da una persona con cui ho un pregresso io mi avveleno...questo dice lui...lì per lì la battuta è scomoda perchè se te la fanno sulla ragazza tua vai fuori di testa - ha dichiarato per poi rivolgersi ad Antonella - Non è che uno non può esprimere un parere diverso dal tuo eh. Per me è fuori luogo che ci si offende come è fuori luogo la tua battuta. Io le offese verbali non le tollero...

Un pensiero che non è stato condiviso da Donnamaria. Secondo il fidanzato di Antonella, infatti, Tavassi ha preso una battuta fatta dalla giovane concorrente solo come un pretesto per litigare e sfogarsi:

Edoardo ha rosicato che Micol ha baciato Davide....gli ha dato fastidio. Non dire di no. Antonella ha sbagliato i modi, ma è sempre lo stesso discorso. Se io ti dico una cosa che non ha un fondo di verità non rosichi...Ti ripeto, io ci posso vedere tutta la malizia che ti pare. Se una persona che non è amica mia viene da me.

