Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria: "Antonino ha preso la palla al balzo per chiudere la storia con Oriana"

Edoardo Donnamaria commenta la decisione di Antonino Spinalbese di chiudere con Oriana Marzoli.

Antonino Spinalbese ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto con Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. A commentare la scelta dell'ex di Belen Rodriguez ci ha pensato Edoardo Donnamaria, convinto che il concorrente stesse cercando solo una scusa per tirarsi fuori dalla situazione.

Edoardo Donnamaria critica Antonino Spinalbese

È finita la relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Quest'ultima, che non riesce proprio a darsi pace per la scelta presa dall'ex di Belen Rodriguez, ha cercato un confronto con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che hanno cercato di capire meglio la situazione. Il volto di Forum è convinto che il gieffino stesse cercando solo una scusa per chiudere la situazione:

Ma vi siete più parlati? Non si sta comportando però come dice...lui ha detto che se voleva una storia qua dentro voleva che continuasse anche fuori e allora che senso ha fare tutto quel teatrino con Giaele...è incoerente. Magari non lo fa perché non gli piaci, ma perché si fa le paranoie e pensa chissà che deve fare qua dentro. Si impanica, non vuole fare la storia d'amore...magari fuori di qua era più tranquillo. Ha preso la palla al balzo.

Un pensiero condiviso anche dalla Fiordelisi che, dopo aver ascoltato il racconto della Marzoli, ha detto la sua riprendendo anche il rapporto nato al Gf Vip tra Spinalbese e Giaele De Donà:

È una situazione scomoda. Lui aveva un'attrazione per te, cioè ha un'attrazione per te secondo me. Non è solo perché uno si fa i grattini allora c'è attrazione fisica, ma come ragionate? (riferendosi al rapporto tra Antonino e Giaele).

