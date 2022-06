Gossip TV

Fervono i preparativi del casting della nuova edizione del Grande Fratello Vip che tornerà a settembre in prima serata su Canale 5.

Il prossimo 19 settembre si aprirà nuovamente la porta rossa di Cinecittà con la settima edizione del Grande Fratello Vip, condotta, per la quarta volta consecutiva da Alfonso Signorini. La produzione del reality show targato Mediaset è già al lavoro per i casting per decidere chi saranno i nuovi inquilini della Casa più spiata d'Italia. Al momento, sono 14 i Vipponi che potrebbe far parte alla nuova edizione.

Grande Fratello Vip: ecco i 14 papabili nomi del cast della settima edizione

In veste di unico concorrente potrebbero esserci l'attrice ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Vera Gemma insieme al fidanzato Jeda Fidal e ancora, l'influencer Asia Gianese, l'attore a luci rosse Max Felicitas, una delle figli di Vittorio Sgarbi, Evelina Sgarbi, l'opioninista televisiva Patrizia Groppelli, l'attrice Brenda Asnicar, diventata famosa per avere interpretato Antonella ne Il mondo di Patty, Alvaro Vitali e Federico Fashion Style, altri due noti volti del piccolo schermo. Nomi ricorrenti sui Vipponi che faranno parte del cast della nuova edizione sono anche quelli della showgirl sarda Pamela Prati e della cantante Gigliola Cinquetti.

Se per quest'ultimi non c'è ancora l'ufficialità sembrerebbe ormai sicuro l'ingresso dell'ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, che ha confermato di essere stato contattato dal Grande Fratello:

Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa.

A varcare la Porta Rossa potrebbe essere l’ex senatore Antonio Razzi che ha dichiarato:

Sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia: Grande Fratello Vip? Vincerei. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla.

Per ciò che concerne invece Manuela Arcuri, la notizia del suo ingresso nella Casa è stata definita una fake news dalla pagina Instagram The pipol_tv,

Vera Gemma e Jeda Fidal

Alvaro Vitali

Antonino Spinalbese

Antonio Razzi

Antonella Fiordelisi

Asia Gianese

Brenda Asnicar

Evelina Sgarbi

Federico Fashion Style

Gigliola Cinquetti

Max Felicitas

Pamela Prati

Patrizia Groppelli



