Grande Fratello Vip, ecco chi vincerà secondo i sondaggi e i bookmakers

La quinta edizione del Gf Vip terminerà questa sera dopo ben cinque mesi. Chi vincerà il reality?

Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello Vip 5, l'edizione più lunga della storia del reality. I cinque finalisti sono reclusi nella Casa di Cinecittà da ben cinque mesi e questa sera scopriremo finalmente chi sarà il vincitore dell'edizione.

Gf Vip, ecco chi vincerà secondo i sondaggi e i bookmakers

A contendersi lo scettro saranno: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Ma chi è il favorito per la vittoria finale? I bookmakers, come sempre, ci danno delle indicazioni importanti peraltro in contrasto con i sondaggi.

Secondo quanto riportato da Il Giornale d’Italia, secondo gli scommettitori e secondo le quote Goldbet, a vincere il reality potrebbe essere Tommaso Zorzi, quotato a 1.75. A seguire troviamo Dayane Mello con una quota pari a 2. In terza posizione c’è Stefania Orlando, la cui vittoria è quotata a 7,5. Successivamente troviamo Pierpaolo Pretelli e infine Andrea Zelletta, quotati rispettivamente a 11 e a 21.

Stando a quanto invece riportato dal portale del Gf, a vincere l'edizione potrebbe essere Dayane, seguita da Tommaso e al terzo Pierpaolo. Il televoto sarà aperto solo durante la serata di questa sera e i famosi voti esteri provenienti dal Brasile per sostenere Dayane potrebbe essere in netto calo. Sarà dunque l'influencer milanese a spuntarla? C'è un incognita oltre alla Mello, il bel modello pugliese Pierpaolo Petrelli che potrebbe essere il terzo a sorpresa che la spunta tra "i due litiganti".

La finale del Gf Vip 5 ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.40 su Canale 5.

