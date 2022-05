Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "L'ennesima falsità di Alex Belli. Nella Casa tutti volevano..."

Gossip TV

Soleil Sorge si difende dagli attacchi di Alex Belli e svela un retroscena sulle luci del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è pronta a tornare a L’Isola dei Famosi. Nell'attesa, l'influencer italo-americana ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti di Alex Belli e svelato alcuni retroscena della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Soleil Sorge

Momento d'oro per Soleil Sorge che, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e a La Pupa e il Secchione Show, è pronta a sbarcare in Honduras. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la giovane influencer entrerà in gioco nella prossima puntata de L'Isola dei Famosi. Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, però, Soleil ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Alex Belli e svelato il retroscena sulle luci della Casa di Cinecittà:

Nella Casa tutti volevano il mio posto perché pensavano che li ci fossero le luci migliori. Io ho cercato piu volte di spiegare che, se venivo bene in tv, il merito era della mia abilita nel truccarmi [...] Quando mi si è avvicinato il ragazzo per dirmi che ero brutta? Al momento ho riso e gli ho detto che probabilmente era colpa delle luci sbagliate. Poi ho voluto rendere noto l’episodio. Volevo lanciare un messaggio. La bellezza è relativa, oltre che soggettiva. Ognuno di noi deve stare bene con se’ stesso, a prescindere dai canoni della società.

Leggi anche Sonia Bruganelli lancia una frecciatina a L'Isola dei Famosi

A proposito di Alex, che nell'ultimo periodo le ha lanciato dure frecciatine, la Sorge ha voluto replicare commentando anche il comportamento della madre Wendy, che è intervenuta per difenderla:

In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all'ennesima falsità di Alex. Ho preso tanto dal suo carattere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.