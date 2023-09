Grande Fratello Vip, dopo l'intervista di Chiofalo, Edoardo Donnamaria lo smentisce e se la prende anche con la speaker

Gossip TV

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo a Radio Radio hanno sollevato molte polemiche per via delle parole del romano rivolte ad Antonella Fiordalisi. E Donnamaria si è dissociato.

Tirato in ballo nell'intervista nel 34enne romano, Edoardo Donnamaria, quest'ultimo ha smentito di averci mai parlato ed ha anche attaccato la speaker radiofonica che ha realizzato l'intervista.

"Edoardo mi ha scritto commentando la cosa - ha dichiarato Francesco Chiofalo a Non Succederà Più - chiedendo “ma perché pure tu hai avuto questo tipo di situazione”. Allora io “sì però fammi la cortesia, cerchiamo di non creare altro astio. Non ho mai avuto niente contro di te, non ho mai commentato male il tuo percorso, ma giustamente essendo comunque ritrovatomi in quella famiglia, essendo stato trattato a calci in faccia letteralmente, non ho un buon ricordo”. Una cosa incondizionata. Lui mi ha detto di non voler fare altre polemiche e io sì sono assolutamente d’accordo. Sì il dialogo è finito in buona, non è un mio nemico. Abbiamo avuto tutti noi ex le stesse identiche cose, che è una persona falsa, bugiarda, che è finta, la famiglia è insopportabile. Una roba impossibile."

A tal proposito, Donnamaria ha replicato:

"Non ho rivolto nessuna domanda a Chiofalo e non parlerò mai in quei termini di una mia ex! ho mandato solo un messaggio dove gli ho chiesto di non associare il mio nome a quello di “altre persone” e di non creare polemiche mettendo in mezzo me e lei. Minchi* mollatemi"

Per i contenuti dell'intervista, anche la speaker radiofonica Giada De Micheli è finita nel vortice delle polemiche. Su Instagram. la voce di Radio Radio, ha dichiarato:

"Ovviamente come da sempre è stato fatto daremo ad Antonella la possibilità di replicare e con piacere sarà mia ospite [...] Detto ciò come ogni mio ospite ha libertà di opinione al di là del mio pensiero. Inoltre non mi sembra di aver avallato frasi o pensieri,ma ho ascoltato come ogni conduttrice deve fare..."

Ovviamente sono in molti a non pensarla così e credere che Chiofalo andasse fermato considerando la gravità di alcune parole rivolte ad Antonella. Donmmaria, su Twitter, ha affermato che, considerando il tenore selle sue interivste, non sarà mai suo ospite.

"Poverina c’è rimasta male che l’ho balzata…a giudicare dal tenore delle sue interviste possiamo dire che ho fatto bene e che ci tornerò col coso…come si chiama…a si ci torno col cazzo"

Tutto parte da qui. Prima viene offeso denigrato e insultato Edo, quindi, le becere offese misogini vengono rivolte ad Anto. Lui non si è difeso.Ha ribadito e precisato cose riguardanti la relazione con Anto. Si allega analisi del testo #donnalisi #drojette #fiorde pic.twitter.com/l2doGbyRB0 — Maria Dulla (@dulla_maria) September 10, 2023

