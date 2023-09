Gf Vip, Francesco Chiofalo torna a sparare a zero contro Antonella Fiordelisi: "Bugiarda, falsa, non è niente"

Gossip TV

Francesco Chiofalo durissimo contro l'ex fidanzata Antonella Fiordelisi e la sua famiglia "Maleducati, invadenti, insopportabili"

L'ex protagonista di Temptation Island, il 34nne romano Francesco Chiofalo è tornato a sparare a zero contro l'ex fidanzata Antonella Fiordelisi, tra le protagoniste assolute dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Francesco Chiofalo feroce contro l'ex Antonella Fiordelisi: "Antonella non è nessuno e non è fondamentalmente capace a far nulla. Non è una cantante, non è un’attrice, non è niente"

Non è la prima volta che Chiofalo attacca Antonella ma questa volta è stato un fiume in piena ai microfoni di Radio Radio nel programma radiofonico Non Succederà Più.

"Il suo abito a Venezia? A me sinceramente non è piaciuto per niente, sono sincero. Si vede che ha la pancia. Se si sta frequentando con calciatore del Milan? Non lo so, sinceramente non lo so. Se me l’aspettavo che finiva con Donnamaria? Ma quella è stata una relazione televisiva. Probabilmente Antonella fuori dal programma non avrebbe mai guardato Edoardo e forse Edoardo non avrebbe mai guardato Antonella. Non penso che fossero due persone affini."

Chiofalo ha parlato anche della fine della relazione tra Antonella ed Edoardo Donnamaria:

"Lui ha lasciato lei? Beh è normale. Però se io ti trovo a letto con un altro uomo, facciamo un esempio ipotetico, e io poi ti lascio, sono io che ti lascio o sei tu che mi hai lasciato? Lei si è messa nella condizione di farsi lasciare. Per stare con Antonella ci vuole una pazienza che… Guarda che lei è una persona insopportabile. Chi ci si mette! Lei adesso ha pure una brutta nomea che non è il massimo. Essere bloccata televisivamente dal gruppo Mediaset non è una gran nomea"

"Perché si è fatta lasciare? Perché fondamentalmente Antonella è quella che abbiamo visto al Gf, una ragazza antipatica. Una fomentata, una montata, si crede sto cavolo, racconta un sacco di bugie. Tu quando parli con lei hai veramente difficoltà a parlare di un discorso che sia al di fuori di Instagram, al di fuori di hai visto quello che ha fatto, hai visto quell’altro ha detto così, hai visto quanti like ha preso quello [...] Antonella è una persona povera di contenuti. Tutti i clienti che abbiamo in comune per delle sponsorizzazioni adv si sono lamentati di lei perché è carissima ma non porta niente. Che contenuti sono? Ma chi si guarda le storie di lei che si mette a ballare come una cosa… è un personaggio molto chiaro anche dai vertici televisivi."

"Io penso che Edoardo sia un bravo ragazzo, ha pure provato davvero del bene, ma poi si è reso conto di stare con una che sta con lui solamente per fama e per fare quattro dinamiche su qualche giornaletto e sui social e se n’è andato. Un uomo di sani principi non può stare appresso a una così. Lei non potrebbe mai stare con un personaggio noto davvero. Al massimo ci va a letto. I calciatori? Ci possono uscire una volta. Appena vedono che questa vuole fare storie, gossip, vuole far uscire, il paparazzo stranamente allo stesso punto alla stessa ora chiamato da chi non si sa, quelli si straniscono e le danno come si dice…"

Il personal trainer ha poi raccontato di essersi anche confrontato con Edoardo:

"Lui mi ha scritto commentando la cosa chiedendo “ma perché pure tu hai avuto questo tipo di situazione”. Allora io “sì però fammi la cortesia, cerchiamo di non creare altro astio. Non ho mai avuto niente contro di te, non ho mai commentato male il tuo percorso, ma giustamente essendo comunque ritrovatomi in quella famiglia, essendo stato trattato a calci in faccia letteralmente, non ho un buon ricordo”. Una cosa incondizionata. Lui mi ha detto di non voler fare altre polemiche e io sì sono assolutamente d’accordo. Sì il dialogo è finito in buona, non è un mio nemico. Abbiamo avuto tutti noi ex le stesse identiche cose, che è una persona falsa, bugiarda, che è finta, la famiglia è insopportabile. Una roba impossibile."

"La famiglia è insopportabile. Proprio insopportabili. Dei Maleducati, invadenti che si mettono in mezzo alla relazione. E lei che non fa nulla per arginare questa roba. Ma guarda già cosa ha fatto il papà. La normalità. L’atteggiamento pure da quello che hanno dimostrato attraverso il programma è un atteggiamento allarmante. Perché addirittura loro si sono permessi di andare a denunciare Gianluca Benincasa quando lui doveva andare nel programma."

Nella lunga intervista, Chiofalo ha anche aggiunto:

"Antonella non è nessuno e non è fondamentalmente capace a far nulla. Non è una cantante, non è un’attrice, non è niente"

