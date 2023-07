Grande Fratello Vip, dopo Claudia Gerini spuntano i nomi di due sorelle vip tra i prossimi concorrenti!

Gossip TV

Continuano i casting per la prossima edizione del GFVip! Ecco i nomi di due note sorelle vippone che avrebbero sostenuto il provino!

Conitnuano i casting per i prossimi concorrenti che vedremo nella nuova edizione del Grande Fratello Vip: con le nuove regole imposte da Pier Silvio Berlusconi, via influencer e sedicenti artisti e spazio ad attori e personalità davvero in vista del mondo dello spettacolo.

GFVip, ecco chi sono le due sorelle vippone provinate per la nuova edizione

Con il cambio di rotta di Mediaset diverse migliorie devono essere apportate ai programmi che accompagnano il pubblico della rete di Pier Silvio Berlusconi: dopo l'allontanamento di Barbara D'Urso e la decisione dell'amministratore delegato di limitare volgarità e trash nei programmi - tanto da bocciare la prima lista di possibili concorrenti per il format condotto da Alfonso Signorini - anche per il GFVip cambiano le regole. Così sono saltati i nomi di Antonio Razzi, Justin Mattera, Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro.

Berlusconi ha chiesto meno influencer e nessuno che abbia un account su Only Fans tra i concorrenti, così, sono cominciati a fioccare i nomi di esponenti del mondo dello spettacolo, come Claudia Gerini e Ornella Muti. Entrambe le attrici, tuttavia, hanno smentito categoricamente di essere state anche solo contattate per un provino. E, nelle scorse ore hanno iniziato a circolare i nomi di due sorelle vip molto note che sarebbero state provinate.

Non si tratterebbe certo della prima volta che una coppia di sorelle prende parte - contemporaneamente o in edizioni diverse - a un reality, di esempi ne abbiamo a bizzeffe. Ma chi sono queste due misteriose vip? Secondo quanto riporta TvBlog si tratterebbe di Brigitta e Benedicta Boccoli. Le due showgirl, infatti, sarebbero molto gradite alla società che produce il GFVip. Tuttavia, al momento, nessuna delle due ha rilasciato alcuna dichiarazione che confermi o smentisca un'eventuale partecipazione.

