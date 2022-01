Grande Fratello Vip, Delia Duran smascherata a Pomeriggio 5: il fuori onda

Gossip TV

Il retroscena sulla moglie di Belli raccontato da Silvana Giacobini nel talk show di Barbara D'Urso.

Ieri, il talk show di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso, ha dato ampio spazio alle vicende del Grande Fratello Vip. Ospiti e conduttrice hanno dibattuto molto su rapporto tra Delia Duran e Alex Belli, i cui colpi di scena dentro e fuori la Casa sono all'ordine del giorno. La coppia è accusata da più parti di fingere e di aver messo in atto un copione già prestabilito da tempo. A tal proposito, Silvana Giacobini ha raccontato cosa le avrebbe detto Delia durante un fuori onda quando la Duran era stata ospite nel talk show nel novembre scorso:

Ecco le parole della giornalista riportate da Biccy:

“Devo dire una cosa Barbara, all’inizio erano d’accordo Delia e Alex! Sì erano d’accordo all’inizio loro due. Avevano pensato che Alex avrebbe fatto qualche gioco superficiale e leggero all’interno del programma. Dico questo perché fuori onda e proprio in una trasmissione tua, di Pomeriggio Cinque, la Duran mi ha fatto delle confessioni. Io durante la pubblicità le ho chiesto ‘come fai a resistere con quello che vedi in televisione?’. Lei era seduta vicino a me e mi ha risposto ‘guarda che Alex ha dato un brivido di novità e interesse a questo Grande Fratello Vip’. Questo come per dire che il marito era stato bravo. Peccato però che dopo questo gioco è sfuggito di mano a Belli. Adesso infatti Delia soffre e forse anche Soleil non sta benissimo“.

Proprio ieri, nella Casa di Cinecittà c'è stato un nuovo capitolo della saga. Delia ha deciso infatti di lasciare Alex, comunicandolo a tutti i suoi compagni d'avventura al Gf Vip. La modella venezuelana ha dichiarato di essere stanca e di stare troppo male. "Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”, ha dichiarato Delia in lacrime parlando con Manila.“Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. La invito ad entrare dentro di lei e capire se realmente quello che vuole fare è questo.." questo il commento di Alex Belli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.