Grande Fratello Vip, Delia Duran mette in guardia Gianluca Costantino: ''Devi essere coerente''

Gianluca Costantino parla della sfuriata con Antonio Medugno al Grande Fratello Vip e interviene Delia Duran.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip si sono generate tensioni tra Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Alessandro Basciano. Mentre il bel deejay rimane deciso sulla linea adottata, Gianluca e Antonio hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra, ma Delia Duran avverte: c’è il rischio che il pubblico giudichi i gieffini due incoerenti.

Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino fa pace con Antonio Medugno

Varcata la porta rossa di Cinecittà, Gianluca Costantino e Antonio Medugno hanno stretto subito un bel legame, complice il fatto di essere gli ultimi arrivati al Grande Fratello Vip, in un gruppo coeso e pieno zeppo di contraddizioni, che ha tuttavia trovato il proprio ritmo. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale5, Antonio si è scontrato con Alessandro Basciano, grande amico di Gianluca, a causa del rapporto litigioso con Sophie Codegoni e Costantino ha preso le parti del deejay, spedendo il rivale in Nomination.

Inevitabilmente, Antonio ha letto l’accaduto come un tradimento e si è scagliato contro Gianluca, il cui doppio gioco è ormai lampante. Dopo tanti battibecchi, i due muscolosi gieffini hanno fatto pace e Gianluca si è sfogato con Delia Duran, che è diventata per lui un punto di riferimento all’interno della casa del Gf Vip. "Mi sentivo preoccupato, agitato, invece oggi mi sento più rilassato. Sono contento di aver chiarito con Antonio. So che ho sbagliato ma questo è un gioco, non vuol dire che non gli voglio bene”, ha ammesso Costantino.

“Ho visto che eravate insieme a parlare nel letto. Io capisco da parte sua, perché da amico non mi sarei permesso di fare una cosa del genere. Devi essere più coerente, perché lui segue il cuore e ci è rimasto male”, questo il consiglio di Delia. “Io lo supporto come un fratellino, la Nomination non è una pugnalata. Sapevo che comunque era già lì dopo i primi voti. Era una questione di scelta, lì per lì, che facesse meno danno”, ha continuato Gianluca, felice di poter tornare nelle grazie di Antonio. Il gieffino è sincero o starà meditando di pugnalare Antonio alle spalle al momento opportuno?

