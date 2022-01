Grande Fratello Vip, decisione Ricciarelli: autori e conduttore divisi, l'indiscrezione

Gossip TV

Nelle ultime ore, riunioni infuocate tra padrone di casa e dirigenti Mediaset: non tutti vogliono la squalifica di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip.

Fervono le indiscrezioni sul prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda domani, venerdì 7 gennaio in prima serata su Canale 5. C'è grande attesa e fermento per quello che gli autori decideranno su Katia Ricciarelli: provvedimento, squalifica o un semplice rimprovero? L'aria dentro e fuori dalla Casa, è infuocata. Alcuni concorrenti, in caso di mancanza di provvedimento, hanno minacciato di andarsene, e stesso dicasi per alcuni ex gieffini. Jessica Selassiè ha dichiarato che, se non ci sarà nessuno rimprovero, lascerà la Casa. Gli ex gieffini, Clarissa Selassiè, Patrizia Pellegrino, Patrizia Pellegrino, Samy Youssef e Ainett Stephens si posizioneranno al centro del palco per protesta se non ci sarà alcuna punizione per la cantante lirica. Insomma, l'atmosfera è tesissima e tutti si aspettano da parte degli autori e del conduttore, una presa di posizione.

GF Vip, decisione Ricciarelli: autori e conduttore divisi, l'indiscrezione

Su Twitter, il profilo Agent Beast lancia un'indiscrezione clamorosa. Secondo quanto rivelato infatti, il conduttore Alfonso Signorini, vorrebbe prendere un provedimento contro Lulù Selassiè e non nei confronti di Katia Ricciarelli.

Sono già state fatte diverse riunioni incandescenti sulla questione. Come al solito, due fazioni: da un lato i produttori vogliono la squalifica di Katia Ricciarelli a causa delle pressioni degli sponsor e delle denunce, all'opposizione, Signorini che esige provvedimenti solo per Lulù, "Colpirne uno per educarli tutti" questa la sua logica. Gli autori sono divisi tra chi dal confessionale invita Katia a moderare il linguaggio se vuole continuare ad essere tutelata e chi è contrario alla punizione per Lulù "perché la ragazza e gli altri potrebbero reagire molto male all'ennesimo trattamento di disparità".

L'addio degli sponsor non sembra più infatti una fake news, ma un'amara verità. Molti brand si sono dissociati e attendono provvedimenti in merito. Ci si augura davvero che non si sia "l'ennesimo trattamento di disparità".

