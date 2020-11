Grande Fratello Vip, Dayane Mello una furia, distrugge Tutto: la Produzione costretta a fermarla

Gossip TV

Dayane Mello si lascia andare nella casa del Grande Fratello Vip e la produzione del reality show di Canale5 è costretta ad intervenire.

Dayane Mello è una furia nella Casa del Grande Fratello Vip. La bellissima modella brasiliana non sa dosare la sua forza e distrugge, seppur involontariamente, una finestra e una sedia, beccandosi un richiamo ufficiale da parte della redazione del reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello distrugge la Casa

Bella, sfrontata, forte ma anche molto sensibile: Dayane Mello ha il potere di dividere come pochi personaggi sono riusciti a fare prima di lei. La modella brasiliana è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip pronta a fare il suo percorso e ha mostrare un nuovo lato del suo carattere. Sin dalle prime Puntate del reality show, condotto da Alfonso Signorini, la Mello si è distinta per il suo carattere fumantino e ha fatto parlare di sé per il flirt con Mario Balotelli, del quale ben pochi erano a conoscenza. L’ospite di Cinecittà ha deciso di continuare il suo percorso senza essere assoggettata alle dinamiche del gruppo, arrivando a rompere definitivamente il suo rapporto con Francesco Oppini e poi con Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha ammesso di essere rimasta molto ferita dalle parole di Dayane, che ha tirato in ballo la sua vita privata, senza riuscire neppure a fornirle delle scuse adeguate nei giorni seguenti.

Dayane Mello rimproverata dalla Produzione del Gf Vip

Prima di minacciare di lasciare la Casa, Dayane ha combinato non pochi guai dovuti a serate all’insegna dell’allegria e anche dell’alcol. La modella si è tuffata in piscina con Tommaso Zorzi, con tanto di scarpe firmate ancora ai piedi, per poi far cadere involontariamente una bottiglia di vino durante uno dei party organizzati dalla produzione. Nelle ultime ore, la furia della Mello si è abbattuta su altri pezzi d’arredamento, costringendo la redazione a intervenire tempestivamente. Prima, la brasiliana ha staccato una delle vetrate del giardino (un’impresa ardua che ha fatto scalpore tra il popolo del web), poi si è destreggiata in una coreografia sexy al fianco di Selvaggia Roma. In questa occasione, Dayane ha rotto una sedia e il GF è intervenuto ammonendola molto severamente. Insomma, qualunque sia l'esito della Nomination, la Casa non dimenticherà mai l'irruenza della bella Dayane.

