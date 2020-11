Grande Fratello Vip, Dayane Mello lascia la Casa? Caos nella Notte (VIDEO)

Gossip TV

Dayane Mello è pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip, sebbene alcuni inquilini abbiano cercato di persuaderla a rimanere nel reality show di Canale5.

Dayane Mello ha preso una decisione sul suo futuro nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver ascoltato la voce di sua figlia Sofia, la modella brasiliana si allinea al pensiero di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, ed è pronta a lasciare il reality show di Canale5, nonostante i sui compagni d’avventura abbiano tentato di dissuaderla.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello pronta a lasciare

Dayane Mello è una delle protagoniste più forti, e discusse, della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana si è inizialmente allineata al gruppo più popoloso che si è formato nella Casa, per poi tradire tutti e scegliere di fare un percorso ben più tortuoso, ma certamente più vero. La Mello è stata al centro delle polemiche per il suo rapporto particolare con Rosalinda Cannavò, con la quale è scoppiata più volte la passione sotto gli occhi di milioni di italiani. Dayane ha difeso con le unghie e con i denti questa amicizia speciale, chiedendo all’attrice di essere più forte e di non permettere a nessuno di criticare il loro rapporto. Le parole degli inquilini di Cinecittà, tuttavia, hanno finito con l’intaccare la resistenza della Cannavò che, scoppiata in lacrime per via della grande confusione emotiva che l’attanagliava, ha ammesso di nutrire dei dubbi sul rapporto che si è creato con la Mello. Dopo un chiarimento la crisi è stata superata e le due gieffine sono più unite che mai, mentre fuori dalla Casa, Massimiliano Morra ha fatto rivelazioni scomode su Rosalinda.

Dayane Mello dice addio al Gf Vip?

Tra un battibecco e l’altro, la Mello ha ammesso di non sopportare più Stefania Orlando, con la quale proprio non riesce a trovare un punto d’incontro. La tensione, poi, è aumentata dopo l’annuncio di Alfonso Signorini che ha informato i Vipponi del prolungamento del Gf Vip. Stanca e logorata dalla separazione dalla figlia Sofia, Dayane ha dichiarato di essere pronta a seguire Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, abbandonando al più presto la Casa: “Non posso restare. Ho bisogno di rivedere mia figlia. Non riesco a togliermi dalla testa la sua voce triste […] Ve lo dico non continuo, vi avviso già che non andrò avanti qui al Gf Vip”. L’annuncio della modella ha spiazzato tutti, soprattutto la Cannavò che ha cercato di persuadere l’amica a non mollare l’avventura che stanno vivendo. La Mello avrà un ripensamento o annuncerà la sua resa durante la Puntata di questa sera su Canale5?

Dayane: Non riesco a togliermi dalla testa la vocina triste di mia figlia quando ha detto “ho saputo che devi rimanere più tempo nella casa”



Una mamma certe cose le sente❤️

No non sto piangendo 😭😭😭#GFVIP pic.twitter.com/OYPadvzHJQ — • (@_heysestra) November 29, 2020

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.