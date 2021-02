Grande Fratello Vip, Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: "Drammatizza su tutto e ha paura di confrontarsi" (VIDEO)

Gossip TV

Dayane torna a criticare il comportamento assunto da Rosalinda nella Casa del Grande Fratello Vip.

Stasera, venerdì 26 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda la semifinale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una serata ricca di colpi di scena che vedrà sfidarsi al televoto Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, che nelle ultime ore è stata criticata nuovamente da Dayane Mello.

Dayane Mello critica l'atteggiamento di Rosalinda Cannavò al Gf Vip

Rimasta in giardino con Pierpaolo Pretelli, Dayane è tornata a parlare del suo drastico allontanamento con Rosalinda dopo la Nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. "Se lei mi fa pesare una mia decisione e tutto quello che abbiamo vissuto, lei davvero non deve essere nella mia vita. Se le interesse solo della vincita. Lei dovrebbe essere orgogliosa di tutto quello che abbiamo vissuto, è comunque arrivata alla fine. È troppo drammatica".

Dopo aver ascoltato con attenzione lo sfogo della Mello, Pretelli è intervenuto affermando: "Il bene c'è, si vede, ma bisogna vederlo fuori dal gioco, chiarirete poi, fuori sarà diverso". "Domani è la prova del nove...se dovesse uscire vedremo se sarà felice o meno del suo percorso. Io ci sono stata sempre per lei. Se lei mi dimostra che è grata alla vita allora potremmo avere a che fare fuori, ma se mi dimostra che non ha avuto un'evoluzione mentale no. Vive con dramma ogni cosa" ha prontamente replicato la modella.

Dayane, quindi, non sembrebbe più disposta a confrontarsi con Rosalinda se il suo atteggiamento non dovesse cambaire: "Ha paura di confrontarsi con il mondo, troppo dramma per niente. Lei deve avere nella vita un'altra prospettiva perché sennò non vive". Cosa succederà stasera? Staremo a vedere.

