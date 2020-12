Grande Fratello Vip, Dayane Mello spinge Mario Ermito a provarci con Sonia Lorenzini (VIDEO)

Gossip TV

Dayane Mello vuole creare una nuova coppia al Grande Fratello Vip: Mario Ermito e Sonia Lorenzini nel mirino della modella brasiliana.

Dayane Mello vuole giocare a fare il Cupido della Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, dopo la crisi con Rosalinda Cannavò, ha intenzione di far nascere una storia d’amore tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini, dopo aver scoperto che i due hanno dei precedenti.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello nuovo Cupido della Casa

Nella casa del Grande Fratello Vip bisogna inventare sempre nuovi modi per ammazzare il tempo. Tra sfilate super trash, liti furibondi e le iconiche imitazioni di Tommaso Zorzi, sembra esserci spazio anche per l’amore. L’ingresso di Mario Ermito come concorrente della quinta edizione del reality show ha riacceso la curiosità di Dayane Mello.

La bellissima modella ha trascorso settimane difficili, dopo l’allontanamento da Rosalinda Cannavò, e ora ha bisogno di concedersi un po’ di leggerezza vestendo i panni di Cupido. Dopo aver scoperto che tra Ermito e Sonia Lorenzini c’è stato un avvicinamento, prima dell’approdo a Cinecittà, con tanto di chat notturne inaspettate, la Mello vuole spingere l’affascinante attore a fare il primo passo.

Mario Ermito e Sonia Lorenzini: nuova coppia del Gf Vip?

Dayane, davanti a Sonia quasi impietrita per le sue parole, ha chiesto al gieffino perché non è entrato in Casa approcciando subito all’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo la Mello, infatti, Mario sarebbe ancora piuttosto interessato e anche Sonia potrebbe lasciarsi tentare dalla bellezza del nuovo arrivato. Ermito, piuttosto confuso dalle parole dirette della brasiliana, tenta di tergiversare raccontando del giorno in cui ha conosciuto la Lorenzini.

Lei, in imbarazzo, ha cercato di far finta che non ci fosse alcun flirt nell’aria ma Dayane non molla. I giorni futuri porteranno un nuovo amore a sbocciare al Gf Vip oppure la Lorenzini terrà fede alla sua classifica, che ha incoronato Andrea Zelletta come meno attraente, ed escluderà ogni possibile contatto con Mario? Nel frattempo, tutto è pronto per la nuova Puntata che porterà su Canale5 un pizzico di magia natalizia.

