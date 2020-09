Gossip TV

Dayane Mello fa una promessa scottante a Enock Balotelli nella Casa del Grande Fratello Vip.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è appena cominciata ma si preannuncia ricca di colpi di scena. Nelle ultime ore, infatti, Dayane Mello si è lasciata andare con Enock Barwuah a una confessione davvero scottante.

Le scottanti dichiarazioni di Dayane Mello al Gf Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha presentato i primi concorrenti ufficiali del programma. Tra i Vip che hanno varcato la famosa porta rossa di Cinecittà anche Dayane e il fratello di Mario Balotelli. Tra i due c'è molto feeling e sembra proprio che Enok abbia già messo gli occhi addosso alla super modella-influencer.

I due sono arrivati insieme al Grande Fratello Vip. Se Enock ci ha tenuto subito a chiarire di conoscere già Dayane, quest'ultima non ha perso occasione di stuzzicarlo ulteriormente, promettendogli che girerà nuda per la Casa: "Girerò nuda a casa". "Per me non è un problema" ha prontamente replicato il fratello di Balotelli. Cosa succederà tra i due?

Un feeling che sembra continuare anche nella Casa del Grande Fratello Vip. La Mello e Barwuah, infatti, si sono riuniti prima di dormire e hanno iniziato a parlare della propria vita sentimentale, con il calciatore che ha confidato di aver interrotto una relazione storica durante la quarantena. La modella, invece, ha raccontato delle proprie origini: "Sono nata in mezzo alla giungla, a 10 ore dal Paraguay. Un Paese che ha 200 anni, nessuno è materialista lì. Però se vai a San Paolo chiaramente sì. Io sono nata nelle favelas. C'è un capo che controlla tutto, se vuoi entrare gli devi parlare, con una radio avvisa tutti e sei come a casa tua".

