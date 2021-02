Grande Fratello Vip, Dayane Mello nomina Rosalinda Cannavò: "Io sono fatta così, sono imprevedibile" (VIDEO)

Gossip TV

Dayane spiega a Samantha i motivi che l'hanno spinta a nominare Rosalinda al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello è finita al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha sorpreso tutti decidendo di mandare la sua amata Rosalinda Cannavò al televoto, tra le lacrime di quest'ultima e la rabbia e la delusione degli altri concorrenti.

La verità di Dayane Mello sulla nomination a Rosalinda Cannavò, lo sfogo al Gf Vip

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Dayane ha rivelato di essersi innamorata nei mesi scorsi di Rosalinda salvo poi decidere di mandarla al televoto con Stefania Orlando. Una scelta davvero inaspettata che ha fatto storcere il naso sia ai concorrenti che ai numerosi telespettatori.

Il gesto della Mello, che è stato visto dagli altri come un vero e proprio tradimento nei confronti della Cannavò, ha fatto infuriare Tommaso Zorzi e Stefania che, subito dopo la diretta, l'hanno attaccata duramente. A prendere le difese della modella brasiliana ci ha pensato Samantha De Grenet che ha cercato di far ragionare Dayane: "Tu sai il bene che ti voglio, io ti ho sempre detto scegli Rosalinda. Non ti preoccupare per me, io capisco. Ti saresti evitata polemiche con lo studio, con Rosalinda e cerca di parlare con lei". "Cosa posso farci? A me di salvare Stefania non mi andava" ha ribattuto la modella.

Dayane ha quindi spiegato a Samantha i motivi che l'hanno spinta a nominare Rosalinda, rivelando che lei in realtà non è riuscita ancora a perdonarla: "Ci siamo allontanate, non l'ho fatto per dimostrare qualcosa a te. Io mi prendo le mie responsabilità. Non posso fallire con i miei affetti. Rosalinda era la mia migliore amica, ma ci siamo allontanate. Io non posso fare finta che non è successo niente. Per me adesso sei tu il mio primo posto. Io sono fatta così, sono imprevedibile".

