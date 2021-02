Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Giulia De Lellis rivali per Carlo Beretta? La suocera tifa per la modella brasiliana

Gossip TV

Dayane Mello e Giulia De Lellis rivali in amore? Ecco cosa accadrà dopo che la modella brasiliana uscirà dal Grande Fratello Vip.

Giulia De Lellis è felice al fianco di Carlo Beretta. L’influencer romana, tuttavia, potrebbe avere una valida avversaria da affrontare dopo la fine del Grande Fratello Vip. Sembra, infatti, che la suocera di Giulia sia ancora molto legata a Dayane Mello, l’ex fidanzata di Carlo, che nella Casa ha fatto più volte il nome del bel rampollo.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Giulia De Lellis rivali in amore?

Per Giulia De Lellis la corsa al successo non sembra volersi arrestare. Dopo aver condotto Giortì, al fianco di Gemma Galgani, la romana è stata scelta come presentatrice per il nuovo programma di Discovery +, ovvero la versione italiana del format di successi Love Island. Nel frattempo, la De Lellis non perde un colpo neppure su Instagram dove è amatissima da milioni di fan e mostra fiera le sue nuove e prestigiose collaborazioni. In campo sentimentale le cose non potrebbero andare meglio con Carlo Beretta che, dopo la rottura con Andrea Damante, la ricopre di attenzioni e amore.

Leggi anche Tommaso Zorzi criticato per le offese a Dayane Mello

Ma proprio a causa di Carlo, la bella Giulia potrebbe trovarsi presto in difficoltà. Sembra, infatti, che la suocera dell’influencer sia ancora molto legata a Dayane Mello, l’ex del Beretta che attualmente è tra le finaliste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il percorso di Dayane sta tenendo gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo, tra tradimenti e confessioni d’amore inaspettate, che regalano sempre nuovi colpi di scena. Anche Umberta Gnutti Beretta segue con passione l’avventura della Mello, secondo quando riportato da Chi che rivela:

"Umberta Gnutti Beretta è ancora legata da un profondo affetto a Dayane Mello, ex del figlio. Tant’è che non si è persa una sola puntata del GF Vip e ha invitato tutti gli amici intimi a votare per Dayane per la vittoria finale”.

L’affetto che la suocera nutre per la Mello porterà scompiglio nella relazione della De Lellis? Del resto Dayane, nel corso della sua permanenza nel reality show di Canale5, ha ammesso di soffrire ancora per l'affascinante rampollo e chissà che non tenti di riconquistarlo, con l'appoggio della signora Beretta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.