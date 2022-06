Grande Fratello Vip, Dayane Mello dai carabinieri: "Devo denunciare tante persone"

Lo modella brasiliana Dayane Mello tra le grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip e del reality brasiliano A Fazenda, ha postato un video sui social davanti ad una caserma dei carabinieri annunciando provvedimenti nei confronti di chi invade la sua sfera personale e chi la offende sui social network.

Giunta evidentemente al limite in seguito ad numerosi episodi di aggressioni verbali immotivate, la Mello ha dichiarato:

Il video, postato davanti alla caserma, è stato accompagnato da queste parole:

Non è ancora chiaro chi sia coinvolto nelle denunce in questione, ma intanto l'ex gieffina è intenzionata a procedere e a tutelarsi grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Il profilo Instagram della Mello conta ben 1 milione e 200 mila follower provenienti da tutto il mondo.

Boa tarde meus amores, chega de tanta crueldade, internet não é terra sem lei, sempre me falaram para denunciar, eu achava que iria passar, mas as coisas passaram do limite da brincadeira e do engraçado. Não adianta se esconder em milhares de contas, uma hora descobrem.