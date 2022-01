Grande Fratello Vip, Dayane Mello chiede ai suoi fan di salvare Soleil Sorge e scoppia il caos!

Gossip TV

Dayane Mello e Soleil Sorge unite contro il televoto settimanale, che potrebbe portare l’influencer ad abbandonare il Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è nuovamente finita al televoto e scoprirà quale sarà il suo futuro al Grande Fratello Vip durante una delle puntante più difficili del suo percorso. Oggi, infatti, entra Delia Duran con lo spettro di Alex Belli al seguito, e Dayane Mello ha deciso di sostenere l’amica Soleil un modo decisamente singolare, dividendo il popolo del web.

GF Vip, fan contro Dayane Mello e Soleil Sorge: ecco perché

A partire da questa sera, il percorso di Soleil Sorge nella sesta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe cambiare per sempre. Se da una parte l’influencer è al televoto e rischia l’eliminazione diretta, dall’altra la sua permanenza sarebbe stravolta dall’ingresso in Casa di Delia Duran, che ha deciso di vendicarsi di Alex Belli ripagandolo con la stessa moneta. Mentre Soleil pensa ad una relazione a tre con Alex e Delia, l’amica Dayane Mello è preoccupata per l’esito del televoto, alla luce del fatto che l’egemonia imposta da Sorge sembra essersi spezzata da quando il pubblico ha scelto come preferita Nathaly Caldonazzo.

Dopo essere tornata a Cinecittà, per parlare a cuore aperto all’amica, Dayane ha deciso di fare un ulteriore passo e chiedere ai suoi numerosi fan di sostenere Sorge, votando per permetterle di continuare l’avventura al Gf Vip. Mello può contare su un fandom senza precedenti, nato proprio durante la permanenza della modella nel reality show di Canale5, e anche grazie all’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò, che ha appassionato e tenuto tutti con il fiato sospeso. Dayane ha pubblicato un video singolare nelle sue Ig Stories, che mostra Soleil intenta ad inviarle un messaggio per chiedere il suo aiuto.

“Ciao Dayane, non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla casa, ma sono certa che posso contare su di te. Sono ad un televoto importante in un periodo complicato. Ho davvero bisogno del tuo fandom. E poi venerdì entra Delia Duran, non vorrai mica perderti la nostra convivenza!”, questo l’appello condiviso dalla modella. Se alcuni fan di Dayane hanno apprezzato il gesto, altri si sono rifiutati di sostenere Soleil e hanno trovato scorretta la richiesta della brasiliana, criticandola aspramente.

