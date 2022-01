Grande Fratello Vip, Soleil Sorge pronta per Delia Duran: ''Potrei stare in un rapporto a tre se…''

Gossip TV

Soleil Sorge parla dell’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip, ironizzando sulla possibile relazione a tre con Alex Belli.

L’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip apre la porta a molteplici, catastrofici, scenari. Soleil Sorge non è apparsa particolarmente felice all’idea di trovare la compagna di Alex Belli a Cinecittà, soprattutto non dopo gli scontri che hanno avuto proprio a causa dell’attore. Mentre alcuni ipotizzano che Delia si vendicherà di Belli puntando uno degli uomini della casa, Soleil ironizza sulla possibilità di formare una “troppia” con Alex e Duran.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge apre alla relazione con Alex e Delia?

Le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip stanno per cambiare per sempre perché un’altra prima donna, agguerrita come non mai, sta per fare il suo ingresso a Cinecittà, e di certo non sarà facile farle sotterrare l’ascia di guerra senza incidenti. Delia Duran, dopo aver perdonato Alex Belli per la cotta che ha preso per Soleil Sorge, aver attaccato la bionda influencer, aver deciso di mettersi in quarantena per entrare come concorrente al Gf Vip in cerca di risposte, ed aver annunciato la sua intenzione di prendersi una pausa da Belli in diretta tv, è pronta per incontrare la sua acerrima rivale.

Questa è stata una settimana difficile per Soleil, che ha scoperto di non essere più la preferita del pubblico, e ha pensato seriamente di lasciare il programma, sfogando la sua frustrazione. L’arrivo di Delia complicherà tutto? La showgirl non sembra avere intenzioni pacifiche e, mentre c’è chi scommette che Delia finirà tra le braccia di Alessandro Basciano, che con Sophie Codegoni ormai non riesce a creare un equilibrio stabile, Sorge stupisce tutti parlando dell’ipotesi di una relazione a tre con Delia e Alex.

“Potrei stare anche in una troppia. Però in tre soltanto se mi piace anche la donna. Con Delia non credo. Io non ho questa cosa di avere troppa possessione. Non scatto così tanto per la gelosia, sono abbastanza sicura. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore, io la vedo in questo modo sono sincera”, ha ammesso Soleil come riporta Biccy. Sarà questo il colpo di scena finale?

Esempio di battuta di Jessica.

Sophie "tu ce la faresti una troppia(rapporto a 3)"

Soleil "se mi piacciono entrambi si!"

Jess "venerdì lo scopriremo!" spogliatevi del rancore e divertitevi come fanno loro e non come fa la bimba in mezzo 😹#gfvip pic.twitter.com/JERMgVeOPn — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 14, 2022

