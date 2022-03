Grande Fratello Vip, Dayane Mello affonda Alex Belli: "Grosso coglion*, che schifo"

Gossip TV

L'ex gieffina attacca duramente il Man nel corso della quarantasettesima puntata del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello, la bella sudamericana ex protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip durante la diretta della quarantasettesima puntata andata in onda ieri, lunedì 7 marzo 2022, si è scagliata duramente nei confronti di Alex Belli. L'ex gieffina su Instagram, ha commentato il ritorno in studio dell'ex attore di Centovetrine con queste parole: “Non mi piace questo uomo, mamma mia che ansia. Madonna questo qui è andato a fare un ritiro spirituale nel deserto ed è tornato ancora più pazzo di prima“.

Dopo l'uscita di Soleil Sorge, grande amica di Dayane, e il suo breve confronto con Alex in studio, la Mello ha commentato le parole del Man che ha detto alla Sorge di volare più basso: "Tra l’altro adesso la sminuisce pure, questo grosso coglion*. Cioè che rabbia, perché questo uomo deve credersela così tanto? Ma che merd* è? Dai che schifo".

La sudamericana, che ha invitato ripetutamente i suoi follower a votare la sua amica Soleil, ha attaccato duramente anche il reality facendo intendere nemmeno troppo velatamente che il televoto sia truccato:

"Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa?"

Soleil è stata eliminata nel corso del secondo televoto contro Davide Silvestri che invece si è aggiudicato il posto come terzo finalista, dopo Delia Duran e Lulù Selassié.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.