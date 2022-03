Grande Fratello Vip, Davide Silvestri si mette d'accordo per le nomination, un ex gieffino lo attacca

Gossip TV

Biagio D'Anelli smaschera il gieffino sulle strategie per le nuove nomination: il suo video su Instagram.

Nel corso della quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip, ci saranno due eliminazioni. La prima, dopo l'esito del televoto in corso tra Sophie Codegoni, Giucas Casella, Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Davide Silvestri. Al momento il favorito risulterebbe Antonio, seguito da Miriana, mentre, a rischio, sarebbe Giucas Casella. Quest'ultimo però, insieme a Davide, potrebbe avere il biglietto di ritorno, fatto di cui sono tutti già al corrente. Il cerchio si stringe e anche tutti i concorrenti ipotizzano il secondo eliminato nel corso della puntata. A tal proposito, gli autori potrebbero mettere in atto la nota catena di salvataggio per cui ogni concorrente deve fare il nome di un altro per poterlo salvare.

Davide Silvestri, chiacchierando con Barù, ha quindi proposto la sua strategia. “Stavo pensando alla reazione a catena. Se capito io chi posso fare per primo. Ok io farò te e tu fai Giucas vero? Tu idem fai me e io farò Giucas, però poi Soleil non la salva nessuno. Sì è vero, lei da chi viene salvata? Tu? No se tu salvi Giucas non puoi fare Sole. Però può essere che inizia Sole e sappiamo chi salva lei, l’ha già fatto l’altra volta ed ha scelto Giucas. Se invece sei primo tu pensa a cosa faresti”.ha dichiarato il 40enne milanese. I tre gieffini quindi hanno deciso come muoversi nell'eventuale catena di salvataggio.

Già nel corso di altre puntate (è accaduto con Manila e altri concorrenti) Signorini ha rimproverato questo tipo di accordi e, tal proposito, l'ex gieffino Biagio D'Anelli, fidanzato di Miriana Trevisan che ha conosciuto proprio nella Casa, ha condiviso un video sul suo profilo Instagram all'attenzione del Grande Fratello.

"Organizzare una catena di salvataggio escludendo Miriana e Manila lo trovo di pessimo gusto (per non dire altro ) Baru’ al posto di salvare Jessica, preferisce Sole, Davide (paladino delle verità ) organizza lui stesso questo schifo. Menomale che la gente vede le cose"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.