Grande Fratello Vip,Davide Silvestri ossessionato dalla vittoria? Cerca alleati contro le Principesse e mette in guardia Barù

Gossip TV

Il 40enne milanese ha un unico obiettivo: vincere il Grande Fratello Vip e teme Jessica e Lulù.

Mancano pochi giorni alla conclusione della sesta edizione del Grande Fratello Vip e, tra i concorrenti rimasti, Davide Silvestri è quello più di tutti si concentra sulle dinamiche, strategie e la vittoria finale. Qualche settimana fa, aveva dichiarato che il suo unico obiettivo sconfiggere Nathaly Caldonazzo al televoto e ora invece cerca alleati contro le Principessa perché teme possano vincere il reality.

Gf Vip: Davide Silvestri cerca alleati contro le Principesse e mette in guardia Barù

Nonostante il pubblico lo abbia premiato e consacrato come terzo finalista, l'ossessione di Davide per la vittoria piace poco al popolo social e potrebbe alla fine penalizzarlo.

Nei giorni scorsi, Silvestri ha attaccato duramente Barù per il suo rapporto con Jessica, mettendolo persino in guardia che, se qualora continuasse, lui chiuderebbe tutti i rapporti: “La capanna era da sfig*to, non è nel tuo stile. Non capisco come tu abbia potuto fare una cosa del genere. Io non me la aspetto una cosa di questo tipo da te. Se lo fai di nuovo ti nomino. Sei uno sfig*to, questa roba da te non la accetto. Non mi deludere, perché altrimenti veramente non ti voglio più vedere. Non cadere nella trappola, sei più intelligente di quello che penso, spero. Saresti una grande delusione per me. Quindi adesso contro tutti”, ha dichiarato l'ex attore di Vivere all'enologo toscano.

Non solo. Vedendo Jessica Selassiè e Sophie Codegoni affacciarsi nella stanza del sole in cui Davide ha dormito con Soleil Sorge, il gieffino le ha mandate vie: “In quella stanza mi sono inc*zzato! Sono entrate a guardare Jessica e Sophie e io ho detto ma che caz*o oh! Finalmente abbiamo la nostra “stiva”!” – ha detto Silvestri che ha poi aggiunto – “Le stanze ce le hanno e stanno lì dove sono loro! Lì accettiamo solo se ritorna Sole e lì non entra nessuno! Non ti far venire in mente…che ha già tastato il terreno oggi…che rimangano lì dove sono! Per il cu*o non ci prendono!”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.