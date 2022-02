Gossip TV

E' guerra tra i due gieffini: ecco cosa è successo.

Nella quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato lungamente del noto triangolo formato da Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Quest'ultima ha visto delle immagini di Davide Silvestri in cui l'attaccava duramente, considerandola parte integrante e complici delle dinamiche instaurate da parte dei coniugi Belli. Alla Sorge, queste parole hanno deluso molto e nella stanza Led si è presa la sua rivincita nominando Silvestri.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri esce allo scoperto con Soleil Sorge: "La umilierò, la farò piangere"

Proprio nel corso delle nomination è scoppiata una lite tra i due ormai ex amici.

"Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi… Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia, e l’ho beccato. Io e lui siamo sempre stati chiari e invece lui con me ultimamente non lo è e mi ha veramente ferito tutto questo!" ha spiegato l'ex corteggiatrice motivando il suo voto.

"Sono giorni che nemmeno mi guardi negli occhi - ha proseguito Soleil - Invece di fare il finto amico dovresti dirmi quello che pensi davvero. Avevi previsto da giorni che ti avrei nominato? Allora pensi di essere furbo e non lo sei, perché io ho deciso di nominarti in puntata quando ho visto il confessionale, dove mi sparlavi alle spalle. Pensi di fregare le persone, ma vieni sgamato!"

"Vuoi che ti dica quello che penso? - ha replicato il 40enne milanese particolarmente infastidito - Se lo faccio ti potrei ferire. Penso che sei incoerente e quello che fai è deludente. Tu non sei una mia amica. Te che volevi andare fuori dai giochi e poi ti metti a baciare Delia, hai fatto un grande teatrino. Lo sapevo che mi avresti nominato. Ti ho sempre difesa e ora non lo farò mai più. Con me hai chiuso, basta!".

Ma non è finita qui. E' emerso infatti un video di qualche giorno fa in cui Silvestri dichiarava già guerra alla Sorge con parole durissime: "Se ne pentirà amaramente! - ha detto Davide parlando con Alex Belli - Ricordati queste mie parole… Deciderò io quando sarà il momento… Ma la pagherà, la umilierò e la farò piangere, preparati!!"

#gfvip Davide "la pagherà amaramente, la umilierò, la farò piangere" il viscido stratega, quello a cui non frega vincere, il più subdolo, il più falso, ma Soleil ti ha sgamato già da allora, FUORI DAVIDE. 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/eGyjxIgGi4 — GaME🎮OvEr (@gameoverrevoema) February 22, 2022

