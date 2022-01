Grande Fratello Vip, Davide Silvestri ammonisce Alessandro Basciano: ''Rischi di passare per stupido''

Gossip TV

Davide Silvestri e Alessandro Basciano si confrontano nella casa del Grande Fratello Vip.

Alessandro Basciano è al centro delle polemiche da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il deejay vuole parlare con Davide Silvestri e conoscerlo meglio, ma non si aspetta l’ammonimento sincero quanto severo del gieffino.

Grande Fratello Vip, Davide mette in guardia Basciano

Davide Silvestri resta spesso ai margini delle discussioni che si creano nella casa del Grande Fratello Vip, osservando e studiando le dinamiche prima di intervenire, ma senza mai risparmiare un giudizio severo all’occorrenza. Nel corso dell’ultima puntata, Davide ha incontrato la sua famiglia e si è mostrato sinceramente commosso, tanto da suscitare l’interesse di Alessandro Basciano, con il quale non ha avuto modo di legare particolarmente. Il deejay ha chiesto a Davide di parlare delle emozioni provate e lui ha ammesso: “Mi ha dato un sacco di carica, di gioia, di felicità più che altro per quello che spero che abbiamo trasmesso fuori. Mi dispiace un sacco per mio padre, vederlo così mi fa incavolare”.

Basciano è molto incuriosito da Davide, che invece vuole cogliere la balla al balzo per dare al gieffino un prezioso consiglio: “Un messaggio che io voglio dare a te visto che non sei stupido ma rischi di passarlo, come quando io ero più giovane, ed essendo bello, biondo e occhi azzurri, e può fare solo le parti del belloccio ma è stupido. Cerca di usare meno i muscoli e più il cuore che c’è l’hai”. Basciano, che ha pregato con Sophie Codegoni per un motivo shock, si è mostrato soddisfatto del confronto e chissà che non nasca una nuova alleanza al Gf Vip.

