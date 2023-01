Grande Fratello Vip, Davide Donadei infrange di nuovo il regolamento: provvedimento in arrivo?

Gossip TV

Davide Donadei ha violato ancora il regolamento del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo e i casi passati.

Davide Donadei ha violato ancora il regolamento del Grande Fratello Vip. E' già la seconda volta per l'ex tronista che nei giorni scorsi per evitare di fare il nome di un concorrente ha preso carta e penna ed è stato subito ammonito dagli autori.

Gf Vip, nomination d’ufficio per Davide Donadei?

Questa volta, l'ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato due big che saliranno sul palco di Sanremo in vista della prossima competizione canora del Festival. Parlando con Sarah Altobello, Tavassi e Alberto, il ristoratore pugliese ha svelato la presenza a Sanremo del cantante Ultimo e di Paola e Chiara. Ai concorrenti è vietato riportare fatti esterni sia di qualunque natura. Negli anni scorsi infatti, Andrea Zelletta fu punito per aver rivelato alcuni dettagli sulla Juventus dopo aver trascorso qualche giorno in isolamento per sospetto Covid. Zelletta si prese una nomination d'ufficio per aver violato il regolamento e sotto il timone proprio di Signorini che era alla conduzione del reality nel corso della quinta edizione nel 2020.

Per Donadei sarebbe poi la seconda volta e non tutti credono sia giusto che gli autori continuino a chiudere gli occhi nei confronti del 27enne pugliese che di recente si è reso protagonista anche di spiacevoli frasi e offese nei confronti di Oriana Marzoli.

