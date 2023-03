Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro torna subito sui social, Oriana: "Fatemi parlare con lui"

Gossip TV

Daniele Dal Moro e la piccata reazione dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip. La reazione di Oriana Marzoli dopo aver saputo del provvedimento.

Daniele Dal Moro è stato squalificato dalla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il comunicato è stato diffuso nelle pagine social ufficiali del reality show:

"Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento."

In molti si sono chiesti quale sia stata la reazione di Oriana Marzoli scomparsa per diversi minuti dalla diretta. Appena le è stato annunciato il provvedimento nel confronti di Daniele, la venezuelana ha gridato in confessionale di potergli parlare. Pochi istanti fa è riapparsa in cucina asciugandosi le lacrime.

Mi si spezza il cuore vederla così 💔#oriele pic.twitter.com/PUBN3zqIBS — sisonokevin (@_soleilandia_) March 17, 2023

Intanto, Daniele Dal Moro è tornato immediatamente sui social e sembra che non abbia preso bene la decisone presa del Grande Fratello Vip. L'ex tronista ha condiviso una foto appena uscito dalla Casa e ha scritto:

"Dopo ve racconto due cosette....intanto grazie a tutti"

