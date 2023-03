Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro: svelato il motivo della squalifica ma lui sbotta sui social

Gossip TV

"Le regole dovrebbero essere uguali per tutti" lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo la squalifica al Grande Fratello Vip.

Nella tarda serata di ieri, Daniele Dal Moro è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne, ha ricevuto un severo e immediato provvedimento ed è uscito dalla Casa senza poter nemmeno salutare i suoi compagni d'avventura.

Gf Vip, la rabbia di Daniele Dal Moro dopo la squalifica

"Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento" questo il comunicato diffuso dalle pagine social ufficiali del reality show.

A distanza di pochi minuti dall'addio forzato al Gf Vip, Daniele è tornato sui social ringraziando tutti coloro che lo hanno sostenuto ma anche togliendosi qualche sassolino dalle scarpe in merito al provvedimento.

Dal Moro è stato squalificato in seguito ad alcuni atteggiamenti nei confronti di Oriana Marzoli, e lo stesso ex gieffino ha pubblicato il video incriminato nel quale i suoi comportamenti sono stati ritenuti aggressivi dagli autori.

"Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da cinque mesi allora non chiamatelo reality" ha scritto Daniele pubblicando il video in cui (palesemente) gioca e scherza con la Marzoli. "Non chiamatelo reality" ha aggiunto l'ex gieffino.

E non è finita qui perché, poco dopo, il 32enne veronese ha pubblicato un post in cui ha parlato delle regole del Gf Vip, che sì, dovrebbero essere rispettate, ma che dovrebbero anche essere uguali per tutti:

"Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale ♥️ La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.