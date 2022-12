Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro, il racconto che sconvolge tutti: "Avevo paura mi sparassero"

Gossip TV

Daniele Dal Moro è tornato a parlare del suo drammatico passato. Lo sfogo dell'ex tronista in lacrime.

Al Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro, è tornato a parlare del suo drammatico passato con Nikita ed Edoardo Tavassi.

Gf Vip, Daniele dal Moro: "Mi riempievano di botte, tornavo a casa la sera e avevo paura che mi sparassero"

Uno sfogo, quello dell'ex tronista di Uomini e Donne in cui non sono mancate le lacrime, ripercorrendo momenti di sconforto e persino terrore vissuti da Daniele.

“Le persone sono quello che diventano con tutte le cose che gli capitano nella vita. Il problema è che per me non è stato cosi, perché ho avuto un cambio radicale nella personalità. La persona che io ero, il ragazzino che ero quando ho iniziato a vivere queste situazioni... non esiste quasi più. Esiste con quei quattro o cinque amici che ho... lo andavo fuori e mi riempivano di botte, tornavo a casa la sera e avevo paura che mi sparassero. Ho dovuto cambiare anche la personalità perché se no mi schiacciavano."

Daniele durante la sua avventura al Gf Vip, aveva già parlato di aver sofferto di depressione, ansia e panico e di aver avuto a che fare anche con la droga. L'ex tronista ha ammesso in diverse occasioni di aver affrontato tutto da solo per non fare preoccupare i suoi genitori:

"Guarda che la solitudine tanto ti dà e tanto ti toglie - ha confidato ad Oriana qualche sera fa - Tante volte ho bisogno di stare da solo per tranquillizzarmi, perché sono abituato così. lo mi trovo bene con le persone che soffrono, perché li so di poter essere utile. Forse perché sono sempre stato un ribelle, so dirti tutto quello che ho passato e ad oggi sono un'insieme delle due cose: chi ero, chi sono io dentro e quello che ho passato. Oggi sono il meglio di quello che riesco a fare con quello che ho”.

Meno di due mesi fa, Daniele dopo essere stato etichettato come "depresso", si era sfogato con i suoi compagni d'avventura, affermando di non aver mai vissuto qualcosa di bello:

"Se ho passato qualcosa di bello? Che cazz* dico? No! E poi sembra che gli dico una cazzata. Se vogliono gli faccio un documentario sulla droga, quello glielo posso fare… tu non sai quanti amici ho perso. Io sono un po’ triste perché tutti gli anni che ho perso non me li ridà più nessuno. La persona che sono diventato non è quella che era perché tutte queste cose mi hanno cambiato. Io faccio fatica a ridere e scherzare con una persona che non conosco perché sono diventato molto chiuso, ma non ero così.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.