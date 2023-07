Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro furia contro Edoardo Tavassi: "Ma vaff*****"

Continua la furia di Daniele Dal Moro che poco fa, su Twitter, ha puntato il dito contro Edoardo Tavassi, suo ex compagno d'avventura al Gf Vip. L'ex tronista veneto è tornato a parlare anche della vicenda del Van, quando sono stati messi sotto accusa dagli autori per aver oscurato i microfoni audio durante la loro avventura nella Casa.

Poi non è che la mia relazione è finta e che ho capito male, poi nelle room alle 3 di notte in realtà lo hanno teletrasportato, poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie, poi non è che non fa tag per la sua amica è che è poco social, poi… MA VAFFANC 👋🏼