Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nel cast di Temptation Island? Parla l'ex gieffina

I due ex concorrenti del Gf Vip rompono il silenzio su una possibile partecipazione a Temptation Island.

Riavvicinamento in corso tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Intervistati dal settimanale Chi, i due ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno deciso di raccontare tutta la verità sulla loro attuale situazione sentimentale e parlare di una possibile partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: dal Gf Vip a Temptation Island?

Dopo aver passato giorni ad accusarsi e attaccarsi sui social, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere tornato il sereno. La conferma di un loro riavvicinamento è arrivata dai due ex protagonisti del Grande Fratello Vip che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, hanno raccontato cosa è realmente successo in queste settimane e come si sono ritrovati:

Abbiamo cercato un punto d'incontro - ha confessato la Marzoli - Mi ha fatto capire di cosa ha bisogno perché è stressato di altre cose e non vuole passare il tempo a discutere [...] Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l'uno dell'altra.

I due ex concorrenti del Gf Vip hanno rivelato le loro paure, legate alle loro storie passate, e i reali motivi che li hanno spinti ad allontanarsi. Non solo. La Marzoli ha rotto il silenzio su una loro possibile partecipazione a Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che partirà il prossimo 26 giugno su Canale 5. Senza troppi giri di parole, l'influencer venezuelana ha rivelato di non aver ricevuto nessuna proposta: "No, non mi ha chiamato nessuno".

