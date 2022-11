Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro cotto di Oriana Marzoli? ''Le piace e si vede''

Gossip TV

Wilma Goich è certa che tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli potrebbe nascere qualcosa nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore? Wilma Goich, attenta osservatrice di tutto ciò che accade nella casa di Cinecittà, ha notato una certa affinità tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, e dichiara di trovare l’ex tronista di Uomini e Donne molto preso dalla frizzante venezuelana.

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro ci prova con Oriana Marzoli?

L’arrivo di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip ha cambiato le carte in tavola e si è creata anche parecchia tensione, soprattutto in Antonella Fiordelisi che, dopo aver affrontato Micol Incorvaia certa che alla giovane piaccia ancora Edoardo Donnamaria, si è poi scagliata duramente contro Oriana Marzoli, nuova prima donna di Cinecittà. La bellissima venezuelana ha creato scompiglio tra i concorrenti del Gf Vip con la sua esuberanza e schiettezza, ma secondo Wilma Goich ci sarebbe di più.

La cantante, abile osservatrice delle dinamiche della casa, ha notato che Daniele Dal Moro ha cambiato totalmente espressione da quando Oriana ha fatto il suo ingresso al Gf, mostrandosi molto preso dalla conoscenza della nuova concorrente. Secondo Wilma, Daniele potrebbe addirittura nutrire un interesse romantico per lei:

“Lui è guardingo, lui è più cauto però le piace e si vede. Non so adesso quanto sia attento lui, ma secondo te non ci casca? Secondo me potrebbe anche innamorarsi pensa”.

Wilma è certa che Daniele sia preso da Oriana e che tra i due potrebbe scoccare la scintilla, anche se dalle sue parole si capisce che la cantante teme di vederlo bruciarsi dato che Marzoli è una personalità molto particolare e decisa. Dal Moro non si espone ma le giornate sono lunghe al Gf Vip e chissà che prima o poi non si butti, sperando per il meglio.

