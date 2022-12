Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli: "Sei la più falsa di tutti e lo sa tutta Italia"

Gossip TV

Scoppia la lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro è un fiume in piena al Grande Fratello Vip. Dopo essersi reso protagonista di una lite furibonda con Patrizia Rossetti, in cui sono volate offese e accuse, l'ex tronista di Uomini e Donne si è scagliato contro Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro attacca Oriana Marzoli al Gf Vip

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo Giaele De Donà, che ha smascherato Antonella Fiordelisi, anche Daniele Dal Moro è letteralmente sbottato scagliandosi prima contro Patrizia Rossetti e poi contro Oriana Marzoli. Al modello non è per niente andato giù il comportamento falso e incoerente dell'influencer venezuelana, che l'ha prima nominato e poi ha cercato un avvicinamento come se niente fosse:

Non fare l'amichina. Oriana ti ho già detto che con me tu il rapporto l'hai chiuso definitivamente. Non so più in che lingua dirtelo, io a te non ti saluto più. Vuoi che te lo ripeta di nuovo? Ma con che coraggio…tu sei andata appena adesso in nomination, sei appena andata in confessionale a nominarmi, non fare l'amichina...

Oriana ha cercato in tutti i modi di avere un confronto con Daniele per cercare di chiarire la sua posizione. Il gieffino, però, non ha voluto sentire giustificazioni e ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con l'influencer:

E allora non parlarmi. Sei la più falsa di tutti e lo sa tutta Italia. Non servo io per dirlo. Due giorni con Antonino ha fatto una valle di lacrime ed era innamorata del suo ex fino al giorno prima. Ho già detto quello che penso di te in confessionale. Io con te non ci parlo, ma se tu mi parli ti dico tutto quello che penso...

