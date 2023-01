Grande Fratello Vip, Daniel Dal Moro nella bufera per Oriana Marzoli, arriva il commento piccato di un'ex concorrente [VIDEO]

Gossip TV

L'avvicinamento all'interno della casa del GFVip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è stato acclamato da tanti utenti del web, ma c'è anche qualcuno a cui questo flirt dà da pensare. Tra loro c'è un'ex concorrente del Grande Fratello che ha tuonato contro il gieffino. Ecco cosa ha detto.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è sbocciato un nuovo amore: quello tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Il bel gieffino, che ha già fatto perdere la testa a Wilma Goich, e la vippona sono sempre più vicini.

GFVip, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sempre più vicini, ma un'ex gieffina tuona contro di lui

Dopo un iniziale periodo di distanziamento, i due si sono riappacificati, com'è stato mostrato nel video diffuso dalle pagine ufficiali del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La coppia è stata ripresa mentre era distesa sul divano, teneramente abbracciata e intenta a scambiarsi confidenze e carezze.

Ma se Oriana Marzoli ha dichiarato apertamente il suo interesse per il vippone, Dal Moro ha cercato di frenarsi, temendo che la relazione appena nata tra i due si possa rovinare e non ha potuto far a meno di rivelare i suoi dubbi alla modella:

"Non è meglio che lasciamo perdere, così nessuno dei due si fa male?"

Mentre sul web, quasi tutti sono entusiasti della nuova coppia, soprattutto, sapendo che Daniele Dal Moro - come ha dichiarato lui stesso - fa fatica a innamorarsi facilmente, contro di lui, in particolare, ha tuonato un'ex concorrente del programma Mediaset: Elisa De Panicis ha, infatti, commentato sotto il video che li ritraeva insieme:

"Ma se Daniele non aspettava altro! Adesso se la tira e fa la primadonna. Dios Mio. Per un lato meglio così...almeno si rende utile altrimenti era un altro comodino che arrivava in finale."

