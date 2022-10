Grande Fratello Vip, Dagospia smonta le dichiarazioni di Pamela Prati, tutte le incongruenze

Gossip TV

Giuseppe Candela, penna di Dagospia, torna sul Prati Gate tornato alla ribalta nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip: "Pamela Prati non è una vittima"

Il settimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 11 ottobre 2022, è stato dedicato in gran parte a Pamela Prati e la vicenda che l'ha resa protagonista tre anni fa, quando è nato il caso e caos mediatico legato alle nozze che la showgirl avrebbe dovuto celebrare con l'imprenditore Mark Caltagirone che in seguito si è rivelata una finta identità.

Dagospia smonta le dichiarazioni di Pamela Prati al Gf Vip, tutte le incongruenze

Pamela e le sue ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sono state al centro dell'attenzione mediatica per mesi, coinvolte tutte e tre nell'affaire Caltagirone che si è rivelato una truffa in diversi atti coinvolgendo molte persone. All'epoca, il portale Dagospia, aveva fatto luce sulla vicenda rivelando che non esistevano alcune nozze e alcun facoltoso imprenditore di nome Caltagirone. Dopo l'ammissione di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, tuttavia, la Prati ha sempre respinto le accuse di essere a conoscenza di tutto, affermando in diverse occasione di essere stata vittima di una truffa. Stesse dichiarazioni che la Prati ha rilasciato nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip.

Giuseppe Candela, penna di Dogospia, è tornato a parlare della vicenda, snocciolando nuovamente gli atti della messinscena e ribadendo che la Prati non è stata una vittima.

“Abbiamo “perdonato” cose peggiori, è in atto operazione pulizia. Ci sono accordi contrattuali. Detto questo, per onestà, ho lavorato a questo caso per mesi per Dagospia: tutte cazzate. Se ci sono delle vittime non si chiamano Prati, Perricciolo e Michelazzo. Sia chiaro”, ha scritto Candela durante la diretta del GF Vip.

"A proposito di caso Prati e dintorni (Perricciolo/Michelazzo): una è ora parlamentare di Fratelli d’Italia e un’altra donna “truffata” è in corsa per guidare un ministero, sempre in quota Fdi.

"Dei bambini aveva parlato addirittura a Quelle brave ragazze con saluto in diretta. Mesi prima. Domenica In arriva dopo quando la situazione già si smuoveva… Cazzate su cazzate. C’era la data delle nozze ma in Comune non c’erano le pubblicazioni. Strano. E il Bingo? E le finte paparazzate per depistare? E i matrimoni inventati ogni dieci anni?"

Abbiamo "perdonato" cose peggiori, è in atto operazione pulizia. Ci sono accordi contrattuali. Detto questo, per onestà, ho lavorato a questo caso per mesi per Dagospia: tutte cazzate. Se ci sono delle vittime non si chiamano Prati, Perricciolo e Michelazzo. Sia chiaro. #gfvip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 10, 2022

