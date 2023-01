Grande Fratello Vip: continuano gli attacchi feroci di Davide Donadei a Oriana Marzoli

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, dopo aver commosso tutti con il suo drammatico passato raccontato nel corso dell'ultimo appuntamento del GF Vip, sta continuando ad attaccare Oriana con affermazioni sgradevoli e gravi.

Gf Vip, Davide Donadei continua ad attaccare Oriana Marzoli

Il giovane pugliese proprio non riesce a mandare giù i comportamenti della venezuelana e si sta rendendo protagonista di diverse e ripetete esternazioni per le quali in molti chiedono provvedimenti. Dopo il discusso commento mentre Oriana giocava con Luca Onestini, Donadei è tornato a parlare della Marzoli affermando che fuori dalla Casa, l'influencer meriterebbe degli schiaffoni.

E non ancora finita qui perché, come ha riportato Biccy, Davide ha commentato nuovamente le vicende di Oriana augurandole di star male.

Parlando di vino, ieri sera la Marzoli, parlando con Andrea, ha detto di non bere Spritz perché la fa vomitare e l'ex tronista ha nuovamente borbottato senza farsi sentire dalla diretta interessata, con queste parole: "Ah se bevi lo spritz ti viene da vomitare? Magari vomiti, ma come dico io!"

In confessionale si sarebbe anche lamentato di essere frequentemente toccato dalla Marzoli e ha criticato anche Nikita Pelizon parlandone come una persona che non porta rispetto agli altri e apostrofandola come "coglion*" più di una volta. "Se piace una roba del genere voglio uscire lunedì. Io faccio un appello adesso, se piace quella io voglio uscire la prossima puntata. Non sto scherzando è la verità" ha detto Davide ad Antonella. Insomma, l'ex tronista sembra ormai lontano (nonostante siano passati pochissimi giorni) da quel giovane che aveva commosso tutti raccontando in lacrime il suo passato e poi il suo riscatto.

