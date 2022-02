Gossip TV

Lorenzo Amoruso torna sui social dopo le sue discusse dichiarazioni durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Durante la diretta del quarantesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, ha fatto molto scalpore il messaggio diffuso dal compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, nel quale ha scritto di non riconoscere più Manila e di volersi prendere del tempo per riflettere.

Grande Fratello Vip, continua lo sfogo del compagno di Manila Nazzaro: "Provo solo vergogna.."

Un messaggio, quello dell'imprenditore sportivo, che è apparso come un fulmine a ciel sereno forse motivato dalla mancanza di reazione da parte della Nazzaro ad alcune affermazioni fatte dalla Ricciarelli che invece Amoruso aveva fortemente criticato.

Il post in questione di cui Manila non è ancora a conoscenza, ha suscitato non poche critiche e polemiche. L'ex gieffina Stefania Orlando ha fatto presente che forse Amoruso sia in cerca di visibilità, cercando di conquistarsi l'interesse del pubblico sulla scia di Alex Belli. Aldo Montano, amico dell'ex calciatore e imprenditore, si è dichiarato perplesso.

Poche ore fa, il compagno di Manila, ha condiviso un nuovo messaggio in cui parla di una maleducazione diventata ormai normalità:

"Il problema oggi è che si vive in un mondo al contrario dove più sei stronz* e più ottieni, dove bontà e altruismo vengono scambiati per falsità e i più furbi se ne approfittano, un mondo in cui la maleducazione è considerata la normalità e la gentilezza una debolezza, un mondo al contrario dove io non mi ci ritrovo più...provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati. RESPECT"

Non è chiaro se le affermazioni di Amoruso possano riguardare le critiche ha ricevuto o, se, nella fattispecie, si possa riferire proprio a Manila, accusata spesso di assumere un atteggiamento di "finto buonismo "nei confronti degli altri concorrenti del reality, che spesso hanno assunto toni decisamente più aggressivi e scortesi di lei.

